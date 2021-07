Juventus, la probabile formazione che affronterà il Cesena

Giorni che si fanno sempre più caldi per la Juventus, che quest’oggi scenderà in campo per il suo primo test stagionale contro il Cesena.

Una amichevole che servirà a mister Allegri per verificare i progressi fatti dalla sua formazione e per vedere all’opera alcuni calciatori il cui futuro pare essere in bilico. Frabotta infatti sembra vicino alla cessione e anche altri elementi come De Sciglio e Rugani non sono affatto sicuri di far parte della rosa bianconera per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dalle mosse di mercato che la società effettuerà nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie