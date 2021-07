Calciomercato Juventus, duello con l’Atalanta per il centrocampista

Il calciomercato della Juventus vive una fase importante, a breve arriveranno degli acquisti volti a rinforzare la squadra di Allegri.

Sono ormai settimane che la dirigenza bianconera sta lavorando sodo per mettere a disposizione del tecnico livornese gli innesti giusti per poter puntare in alto. Questa prima fase del ritiro precampionato servirà ad Allegri anche per fare le valutazioni del caso e capire dove la sua Juventus necessita di maggior investimenti. Il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti pare essere la linea mediana, con Locatelli che rimane in pole position ma che potrebbe non essere il solo innesto in quella zona del campo.

