Calciomercato Juventus, un primato che fa felici. Nonostante i limiti, i bianconeri sono l’unica club italiano in grado di farlo.

Juventus, ancora una beffa per i maggiori club italiani quella della riapertura degli stadi. Nonostante i vaccini, gli stadi non potranno riaprire al completo, bensì con un limite imposto di almeno il 50% della capienza. Come sappiamo, per via dei distanziamenti sociali, bisognerà concedere almeno un posto libero fra uno spettatore e l’altro. Il governo ha deciso tramite un DPCM che all’interno degli stadi bisogna garantire almeno un metro di distanza fra tifosi. Procedimento che limiterà, ovviamente, ogni stadio alla metà della capienza.

Juventus, nuovo primato che fa felici i bianconeri | C’è il sì del governo

La Juventus vanta però un primato che in questa situazione certamente non favorevole può far felici, in parte. Si parla infatti che il club bianconero sarà l’unico club italiano a poter consentire almeno il 50% dei tifosi nel proprio stadio. Mentre gli altri, si fermeranno al 33%.