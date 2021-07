Calciomercato Juventus, pronto il piano B se salta Locatelli

Calciomercato Juventus, a centrocampo serve ancora qualcuno: la trattativa con Locatelli non decolla. Ed ecco pronto il piano B

La prossima settimana è previsto un nuovo incontro: l’ultimo non ha sicuramente dato i frutti sperati alla Juventus. E allora la trattativa con il Sassuolo va a oltranza. Chi si aspettava e sperava in un decollo si deve ricredere. Manuel Locatelli almeno per il momento non è un calciatore bianconero. E secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, Cherubini e Arrivabene starebbero preparando il piano B.

Anzi, più di uno. Sì, perché sarebbero almeno tre i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera qualora non si riuscisse a portare a termine l’operazione con il centrocampista neroverde fresco campione d’Europa con la magli azzurra. Degli abboccamenti preventivi per non rischiare nulla.

