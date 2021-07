Calciomercato Juventus, l’accordo con il Torino non è distante

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Così come ha spiegato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, sembra esserci una accelerata riguardo la trattativa che potrebbe portare Marko Pjaca a vestire la maglia del Torino. I granata sono pronti a prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

Marko #Pjaca is almost done to #Torino from #Juventus on loan with option to buy. #transfers https://t.co/c1HEFlps7G

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2021