Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Liverpool pronto all’assalto

Per il calciomercato della Juventus questi saranno davvero giorni roventi sia sul piano degli acquisti che da quello delle cessioni. I tifosi aspettano con ansia.

Non ci sono dubbi su quella che è la volontà della dirigenza, che è quella di affidare a mister Allegri una squadra competitiva, che possa trionfare in Italia e farsi largo in Europa. Per adesso non sono arrivati rinforzi, ma prima di tutto bisogna sottolineare anche come non ci sia stata alcuna partenza importante. Cristiano Ronaldo è destinato a rimanere e i bianconeri saranno benissimo quali sono quei calciatori che assolutamente dovranno continuare a indossare la maglia del club torinese. Uno di questi è Federico Chiesa, uno dei migliori nella passata stagione e reduce da un grande Europeo con l’Italia.

