Calciomercato Juventus, futuro Frabotta: è volata a quattro

Il calciomercato della Juventus è sempre uno degli argomenti più attuali, specie in questo finale del mese di luglio che avvicina ad un agosto bollente.

Per i bianconeri sarà indispensabile non solo riuscire a centrare gli obiettivi che ci si è prefissi, ma anche riuscire a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Allegri. O per i quali si è scelto di procedere ad una cessione in prestito affinchè possano giocare con continuità ed accumulare esperienza. Questo è avvenuto per diversi ragazzi dell’Under 23, che avranno spazio nelle serie minori, ma potrebbe avvenire anche per Gianluca Frabotta, esterno sinistro che sembrava vicino all’Atalanta. Gli orobici però hanno scelto Pezzella come vice-Gosens, quindi per Frabotta il futuro sarà sicuramente altrove. Ma dove?

