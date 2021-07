Calciomercato Juventus, si prende con 15 milioni | Allegri ci pensa

Calciomercato Juventus, il centrale si prende con 15 milioni di euro. E Allegri ci pensa, anche per sostituire Demiral in partenza

C’è la seria possibilità che la Juventus possa prendere un difensore che vada a sostituire il partente Demiral in partenza. Il turco infatti – che non convince per niente Allegri – sembra sempre più vicino all’Atalanta di Gasperini che è pronta a cedere Romero al Tottenham. Una notizia delle ultime ore, sottolineata da Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station.

“Non è una trattativa, ma posso dirvi che, per 15 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente lasciare partire Kostas Manolas. Voglio essere onesto: non è una cosa che va vista in chiave smobilitazione, però è una notizia concreta arrivatami questa mattina. Se al Napoli giungesse una buona proposta – ha spiegato l’ex giornalista di Mediaset – per un giocatore come lui la dirigenza andrebbe sul mercato a sostituirlo. I 12-15 milioni di adesso, col mercato in crisi, sono i 20-25 del mercato pre-Covid”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’accordo con il Torino non è distante