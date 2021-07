Calciomercato Juventus, i bianconeri sono vicini alla chiusura definitiva del centrocampista. Manca poco per il suo arrivo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna confermano. Stando infatti all’indiscrezione lanciata dal portale spagnolo ‘www.sport.es’ Pjanc è prossimo a diventare un giocatore della Juventus. Proprio per desiderio di Allegri, il centrocampista bosniaco arriverebbe grazie alle cessione di Aaron Ramsey molto vicino alla Premier League, si parla di Wolverhampton e Tottenham.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna confermano | Arriva subito

Un gradito ritorno per Allegri che riavrebbe in rosa uno dei suoi pupilli. Stando al portale spagnolo Pjanc arriverebbe in cambio di Ramsey che è vicinissimo a lasciare Torino e ritornare in Premier League. L’ex Paratici potrebbe infatti dare una mano per il ritorno di Pjanc, visto che il gallese sarebbe cercato proprio dal suo Tottenham.