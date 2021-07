Juventus, non solo Ronaldo: Allegri ne ritrova altri quattro

La Juventus ormai dalla metà del mese di luglio ha iniziato a lavorare agli ordini di mister Allegri, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero.

Per iniziare al meglio la nuova stagione è opportuno lavorare sodo sul campo fin dalle prime battute, anche se l’allenatore in questa prima fase del ritiro ha dovuto fare a meno di tanti big, a riposo dopo le fatiche degli Europei e della Coppa America. Spazio dunque ai giovani nella prima amichevole stagionale vinta contro il Verona. Ma ora, alla spicciolata, tutti i campioni in casa Juventus stanno rientrando alla base.

