Calciomercato Juventus, Allegri lo silura | Pronta l’alternativa

Calciomercato Juventus, Allegri lo silura durante la conferenza stampa. E sarebbe anche pronta l’alternativa al difensore

Tra le parole dette da Massimiliano Allegri durante la prima conferenza stampa della sua seconda vita juventina, non sono passate inosservate quelle che sono state rifilate a Leonardo Bonucci. Il difensore, ancora in vacanza, probabilmente non ha guardato in diretta l’incontro con i giornalisti del tecnico bianconero. Ma già sa, sicuramente, quello che ha detto.

Non sarà lui il vice capitano nella prossima stagione. Dopo Chiellini – confermato – c’è Paulo Dybala. Che non ha mai lasciato il bianconero in questi anni e non è poi tornato alla base. “Leo già lo sa questo” ha confermato Allegri. Ma sono state davvero parole taglienti quelle del livornese, che ha quasi silurato il difensore di Viterbo fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale azzurra.

