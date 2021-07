Calciomercato Juventus, non solo Demiral: l’Atalanta vigile sul difensore

Novità importanti per il calciomercato della Juventus sono attese in questi ultimi giorni del mese di luglio specie per quanto riguarda le cessioni.

Soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato ci sono delle scelte importanti da fare. Dai prestiti sono rientrati Rugani e De Sciglio e l’allenatore dovrà valutare se tenerli in rosa oppure se dare il via libera per loro cessione. Sempre in partenza rimane il turco Demiral, ma la Juventus per cederlo non fa sconti: chiede almeno 35 milioni di euro. Una somma importante che però non sembra frenare le pretendenti.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente