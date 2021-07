Calciomercato Juventus, il rinnovo del giocatore sarebbe a rischio. Si valuta anche, a sorpresa, l’opzione dell’addio.

Calciomercato Juventus, in questi giorni è previsto l’incontro che si terrà tra la Juventus e Giorgio Chiellini. Il capitano della nazionale e della Vecchia Signora, alla soglia dei 37 anni, potrebbe decidere di smettere anticipando così il suo addio. Come riporta il ‘Corriere della Sera’ nei prossimi giorni è previsto un incontro con Chiellini, ma l’esito del – possibile – rinnovo di un altro anno non sarebbe così scontato come previsto.

Calciomercato Juventus, rinnovo a rischio | Sorpresa inaspettata

Reduce da una stagione a dir poco strepitosa, Chiellini ha dimostrato di avere ancora tutte le doti per fare la differenza ma il suo ruolo alla Juventus potrebbe non essere più lo stesso di prima. Dati i 37 anni del difensore, il suo status di leader avrebbe meno spazio sul campo. Proprio di recente si era espresso anche l’agente Davide Lippi sul futuro di Chiellini sostento che: “I contratti si firmano in due. Con la Juventus non c’è nessun problema”.