Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo rientrato di recente dalla Continassa non ha ancora deciso definitivamente quale sarà il suo destino per la prossima stagione. Molto potrebbe dipendere infatti dal Psg che continua ad insistere per il portoghese. Mendes potrebbe infatti fungere da intermediario e sarebbe dunque molto importante per il – possibile – proseguo in bianconero. Per adesso Ronaldo è tornato ma tutto dipenderà anche dal futuro di Mbappé. La stella francese è sempre nel mirino del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, mistero Cristiano Ronaldo | Permanenza a rischio

Ronaldo sta bene in bianconero ma il suo futuro è ancora appeso ad un bivio. Se lo sceicco del Psg dovesse chiamarlo, vista la difficile situazione con Mbappé allora il suo destino potrebbe ripartire altrove. Lui ha dato segnali positivi sulla volontà di rimanere in bianconero ed è, tutt’ora, un autentico idolo per i tifosi. Ieri in tanti ad accoglierlo, in prima linea anche il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, consapevole di avere un fenomeno con tanta esperienza.