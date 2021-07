Calciomercato Juventus, per arrivare a Pjanic bisogna prima cedere

Per il calciomercato della Juventus stanno per arrivare davvero dei giorni molto importanti, mentre si avvicina sempre più l’inizio della prossima serie A.

La società bianconera ormai sta lavorando da giorni da settimane per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Allegri. L’obiettivo è quello di vincere lo scudetto e fare un cammino importante in Europa. Per questo motivo il tecnico aspetta dei rinforzi in tutti i reparti. Ma sembra la linea mediana quella che potrebbe accogliere le maggiori novità. Si parla molto di Locatelli del Sassuolo, per il quale la trattativa ormai va avanti da tempo, e si è tornato a parlare anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic, che ormai non rientra nei piani del Barcellona che vuole cedere il calciatore.

