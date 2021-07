Calciomercato Juventus, i punti interrogativi in difesa: chi parte?

Il calciomercato della Juventus per adesso pare essere incentrato soprattutto sulle cessioni da effettuare nel corso delle prossime settimane.

Per adesso la dirigenza ha pensato a trovare prima di tutto una sistemazioni a diversi giovani dell’Under 23, alcuni dei quali sono approdati in club di serie B per “farsi le ossa” e maturare delle esperienze importanti. Con la speranza un giorno di essere protagonisti in bianconero. Ma anche per quanto riguarda la prima squadra di Allegri, specie per quanto riguarda il pacchetto arretrato ci sono delle scelte importanti da fare. Perché sul futuro di alcuni elementi pare ancora esserci un punto interrogativo.

