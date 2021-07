Calciomercato Juventus, il difensore in uscita | Parte in prestito

Calciomercato Juventus, c’è un difensore in uscita: potrebbe partire in presto. Sarebbero due le squadre interessate

Si muove anche in uscita il mercato della Juventus. E stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dalla Francia, ci sarebbe un difensore bianconero pronto a cambiare aria, probabilmente una partenza in prestito per crescere professionalmente dopo essere stato aggregato in prima squadra per diverse volte con Andrea Pirlo.

Parliamo del difensore guineano, classe 1999, Daouda Peeters, che nella passata stagione, come detto, è stato scelto da Pirlo per allenarsi con i “grandi”: lui fa parte del gruppo Under 23 della Juve. Ma quest’anno potrebbe andare proprio in Francia: lo spiega su Twitter il giornalista di mercato Santi Aouna.

LEGGI ANCHE: Juventus, partita a porte chiuse | Cosa è successo