Calciomercato Juventus, Allegri ha già fatto qualche riferimento velato in conferenza stampa. Ora il giocatore può arrivare veramente.

Calciomercato Juventus, Allegri ha già fatto qualche riferimento “velato” in conferenza stampa. Il giocatore adesso può arrivare sul serio. Dalla Spagna confermano infatti i continui rapporti fra Pjanic e la sua ex squadra la Juventus. Il centrocampista bosniaco dopo un solo anno dell’addio potrebbe tornare proprio come fece Bonucci ai tempi con il Milan. Il motivo sarebbe anche dovuto all’arrivo di Allegri. Il tecnico toscano vuole ripartire con un centrocampo competitivo e dato l’infortunio di Arthur, non si lascerebbe scappare l’opportunità di avere un suo vecchio pupillo in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Sconcerti: «Ronaldo alla Juve perché nessuno lo ha preso»

Calciomercato Juventus, tutto pronto per il suo arrivo | Allegri lo aspetta

Un gradito ritorno per entrambi. Pjanic vorrebbe poter tornare a Torino laddove ha lasciato un gruppo di amici e delle prestazioni importanti. Allegri riavrebbe uno dei suoi pupilli in mediana. Un ritorno che farebbe contenti entrambi e che rinforzerebbe il centrocampo. Ancora da studiare la formula dell’operazione ma potrebbe presentarsi l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.