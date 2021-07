Calciomercato Juventus, precontratto firmato | Le cifre delle commissioni

Calciomercato Juventus, precontratto firmato lunedì scorso: ecco le cifre delle commissioni. E potrebbe arrivare già questa estate

Un accordo di massima c’è stato: anzi, ci sarebbe stata anche la firma di un precontratto. La giornata è stata quella di lunedì, quando la Juventus ha avvisato il Santos di aver iniziato a trattare con Kaio Jorge. Ma non si è trattato di un avviso a vuoto. E’ stato probabilmente il passo decisivo prima di prendere appuntamento con il calciatore e mettere nero su bianco.

La Juve ha in mano l’attaccante brasiliano Kaio Jorge. Bruciando la concorrenza di Milan Benfica che nelle scorse settimane avevano cercato d’inserirsi nella trattativa per il calciatore che va in scadenza di contratto alla fine dell’anno. E che a questo punto potrebbe già arrivare questa estate alla Juventus. Si parla già di cifre. E ci sono anche quelle delle commissioni, così come ha spiegato A Bola.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ufficiale: affare con l’Everton