Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale | Va in prestito

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale da parte della società bianconera: si muove per l’ennesima volta in prestito. Ma non cambia città

Non si muove da Torino. Ma cambia sponda: passando dal bianconero al granata. Una notizia che Cairo aveva anticipato già ieri durante il ritiro della sua squadra, e che pochi minuti fa la Juventus ha reso ufficiale attraverso una nota apparsa sul proprio sito. Ma come detto le parole del presidente avevano fatto già capire che la situazione si sarebbe sbloccata nello spazio di poche ore.

Marco Pjaca saluta nuovamente la comitiva bianconera ma questa volta non si allontana dalla città torinese. Va in prestito al Torino. Un anno con diritto di riscatto. Il classe 1995, solamente nel primo anno, ha giocato con la maglia bianconera addosso. Poi è stato in giro per l’Europa.

