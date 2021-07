Calciomercato Juventus, trattativa Kaio Jorge: la situazione

Entra davvero nel vivo il calciomercato della Juventus quando ormai si avvicina la fine del mese di luglio, con tante trattative ancora da definire.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A e la dirigenza bianconera è al lavoro per assicurare a mister Allegri i rinforzi richiesti, per una Juventus sempre più forte e ambiziosa. Anche la tifoseria attende con ansia di conoscere chi saranno i nuovi volti della squadra. Per adesso si sta parlando soprattutto di cessioni, ma è chiaro che non si può avere una rosa troppo ampia numericamente e le partenze dunque sono indispensabili anche per non appesantire troppo il monte degli ingaggi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie