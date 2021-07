Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero già un sostituto qualora uno dei big dell’attacco dovesse salutare.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai possibili colpi del futuro. Come sappiamo la situazione relativa agli attaccanti bianconeri non è propriamente chiara. Per quanto ci sia necessità di fare un piano del presente ma soprattutto del futuro, i due fuoriclasse offensivi sono ancora in forse. Ronaldo rimarrà molto probabilmente andando poi in scadenza nella prossima stagione, per quanto concerne Dybala, invece, si valuta il rinnovo. Ma se questo rinnovo non dovesse arrivare c’è un’altra pista che la Juventus potrebbe percorrere.

Calciomercato Juventus, scelto il sostituto | È il pupillo di Ronaldo

L’obiettivo potrebbe diventare il pupillo di CR7, Joao Felix. Il giovane e promettente portoghese dell’Atletico Madrid non ha ancora deciso se prolungare con gli spagnoli e potrebbe dire addio anticipatamente. Tra i candidati d’eccezione, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola, decisamente interessata al profilo.