Calciomercato Juventus, il Santos ha deciso il prezzo per far partire subito il bomber Kaio Jorge, cercato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Santos ha deciso il prezzo per il proprio assistito. Stiamo parlando del giovane bomber Kaio Jorge voluto fortemente dalla dirigenza bianconera. L’attaccante del presente ma soprattutto del futuro vista l’ancora giovanissima età. Il club brasiliano lascerebbe partire il giovane attaccante già subito ma vorrebbe almeno 3,5 milioni di euro. Come sappiamo Kaio Jorge ha già detto di volere solo la Juventus e potrebbe arrivare a gennaio a parametro zero. Ma qualora la società bianconera volesse averlo fin da subito dovrà pagare un indennizzo al club proprietario, ancora, del cartellino.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge ci siamo | Il Santos ha deciso

3,5 milioni di euro la cifra che dovrà versare la Juventus nel caso volesse l’attaccante già in estate. Lo comunica il ‘Corriere dello Sport’ che parla di una trattativa ormai sempre più verso la chiusura.