Juventus, è ufficiale | Si farà entro la fine dell’annata

Juventus, è ufficiale. La dirigenza ha deciso. Si farà entro la fine dell’annata che sta per incominciare.

Juventus, ufficiale l’aumento di capitale entro la fine dell’anno. Stando infatti alle ultime notizie, anche riportate da ‘Calciomercato.it’, la società bianconera realizzerà entro la fine della stagione che sta per incominciare l’aumento di capitale già annunciato un mese fa. Infatti sarebbero già stati scelti i quattro Global Coordinator. Quattro colossi decisamente importanti: Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking.

Come sappiamo, l’aumento di capitale stabilito è di 400 milioni e verrà realizzato entro la fine dell’anno.

Il maggiore rimarrà sempre Exor, che resta socio di maggioranza della Vecchia Signora con un saldo 63,8% del capitale. Exor infatti, come riporta ‘Calciomercato.it’ “Si è impegnata già a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza”. Una novità decisamente importante per il presente bianconero che garantirà, quindi, maggiore solidità economica. Non saranno – di certo – fatti acquisti a vuoto ma parlando propriamente di calciomercato, si avrà la possibilità di muoversi fluidamente senza dover far sempre i conti col bilancio.