Calciomercato Juventus, si allontana un obiettivo | Va all’estero

Calciomercato Juventus, uno dei possibili obiettivi dell’attacco si allontana: decisione presa, se ne va all’estero. Destinazione Bundesliga

Partiamo dal presupposto che la Juventus lo ha sì seguito in questa sessione di calciomercato ma, nell’ultimo periodo, ha decisamente mollato la presa. Con il Sassuolo – la dimostrazione dell’operazione Locatelli ne è la prova lampante – non è mai facile trattare. Ed ecco perché dopo aver capito che la situazione si sarebbe potuta trascinare oltre i limiti previsti, i bianconeri hanno deciso di cambiare strategia.

Certo, il giovane attaccante piaceva. E piace ancora. Ma l’arrivo imminente di Kaio Jorge ha chiuso praticamente tutte le possibilità di un ritorno di fiamma. Non ci sarà. Gianluca Scamacca, per molto tempo nel mirino della società torinese, non vestirà il bianconero. Rimarrà un sogno di mezz’estate. E lui ha preso una decisione. Andrà a giocare all’estero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è sul mercato | Cherubini fiuta l’affare

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri | Bianconeri in pressing

Calciomercato Juventus, per Scamacca destinazione Bundesliga

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sull’attaccante del Sassuolo si è mosso il West Ham. Ma che non sarebbe comunque la squadra favorita ad accogliere il centravanti dell’Under 21 azzurra e probabilmente quello della Nazionale maggiore dei prossimi anni. Una società di Bundesliga, che potrebbe anche chiudere diversi affari in uscita in Italia, avrebbe fatto un affondo quasi decisivo nei confronti dell’ex Genoa: il Francoforte.

Scamacca quindi sarebbe pronto a salutare la massima serie per vivere una nuova avventura all’estero. In questo momento il Sassuolo non ha nemmeno l’intenzione di cederlo nuovamente in prestito, quindi spinge per un’operazione a titolo definitivo. E solamente fuori dai confini italici questa sembra possibile al momento.