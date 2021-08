Calciomercato Juventus, si guarda al futuro: preso un altro giovane

Il calciomercato della Juventus in questa fase estiva ha visto tanti movimenti anche per quanto riguarda l’Under 23 e le altre giovanili.

La dirigenza bianconera ha confermato ancora una volta la sua lungimiranza, andando a pescare in Italia ma anche in Europa degli elementi in grado di rinforzare la seconda squadra che milita in serie C, affidata a Zauli, ma anche le altre squadre giovanili bianconere. Che dovrannp essere un serbatoio importante dal quale attingere in futuro. La volontà del club è stata confermata anche dall’ultimo colpo messo a segno.

