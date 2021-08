Calciomercato Juventus, scatto PSG | Leonardo prova lo scippo

Il mese di agosto è appena iniziato, si avvicina il campionato ma è sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco.

Tempo di vacanze per milioni di italiani e di tifosi bianconeri, che sotto l’ombrellone discutono sugli obiettivi che la loro squadra del cuore deve raggiungere per essere sempre più forte. C’è tanta voglia di riprendersi lo scudetto ma anche di farsi largo tra le grandi d’Europa disputando una grande Champions League. Quella coppa che ormai da tanto, troppo tempo manca nella bacheca della Juventus. Per questo motivo mister Allegri attende dalla dirigenza gli innesti giusti per dare maggiore qualità alla sua squadra.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente