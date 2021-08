Calciomercato Juventus, offerto ai bianconeri per 25 milioni

Tanti rumors ancora riguardo il calciomercato di una Juventus che spera di essere al più presto a ranghi completi. La serie A sta per iniziare.

Mister Allegri attende ancora dei rinforzi per la sua squadra, l’obiettivo è quello di poter lottare per lo scudetto ma soprattutto quello di fare un cammino importante in Champions League. Sembra essere soprattutto il centrocampo il reparto destinato a subire i maggiori cambiamenti. Locatelli rimane l’obiettivo primario, si parla anche del possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Ma ci sono anche altri nomi accostati alla Juventus. Ora un nuovo rumor arriva dalla Spagna.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, il Real Madrid offre Isco

Secondo quanto riporta il quotidiano “Sport”, potrebbe esserci un futuro in serie A per il centrocampista del Real Madrid Isco. Che non rientra nei piani di Ancelotti e dunque potrebbe partire. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e i madrileni vorrebbero cederlo per non perderlo poi a parametro zero. Il centrocampista sarebbe stato offerto anche alla Juventus per 25 milioni di euro, ma i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 18. Isco sarebbe stato offerto in Italia anche al Milan, alla ricerca di un centrocampista offensivo dopo l’addio di Calhanoglu.