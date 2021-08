Calciomercato Juventus, i retroscena sull’arrivo di Kaio Jorge

Il calciomercato della Juventus ha visto finalmente il club bianconero battere un colpo, ingaggiando l’attaccante brasiliano Kaio Jorge dal Santos.

Un talento puro il brasiliano, che la Juventus è riuscita a strappare ad una folta concorrenza. Un giovane di prospettiva, con grandi margini di crescita e con tanta voglia di emergere. Ad Allegri il compito di gestirlo al meglio e di farlo esplodere in un campionato competitivo come la nostra serie A. Una trattativa non certo semplice quella impostata dai bianconeri, visto che il giocatore era in scadenza di contratto a fine dicembre. Si è riusciti a trovare un accordo con il suo club, il Santos, per anticipare il suo arrivo in Italia.

