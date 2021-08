Juventus, tegola per Allegri | Infortunio Rabiot: le sue condizioni

La Juventus continua a lavorare sodo sul campo, l’obiettivo è quello di farsi trovare pronta all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Inizio che non è molto lontano, visto che si parte giorno 22. Allegri attende rinforzi e nel frattempo ha accolto i giocatori che hanno goduto di qualche giorno di vacanza dopo i prolungati impegni con le rispettive nazionali. Tra questi anche il francese Adrien Rabiot, uno dei punti fermi della squadra bianconera. Che però sarà costretto a fermarsi dopo un infortunio rimediato in allenamento. Una tegola per il tecnico, che dovrà rinunciare a lui per un periodo ancora non definito. Ecco quali sono le sue condizioni.

