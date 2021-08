Calciomercato Juventus, parte l’effetto domino | Centrocampista più vicino

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino: il centrocampista in questo momento sembra più vicino. Trattativa aperta

Uno degli incastri che avrebbe potuto dare una svolta alla trattativa sembra arrivato proprio in queste ore: l’interessamento del Milan per Ramsey, apre sicuramente degli scenari importanti in casa Juventus. Sì, perché una cessione del gallese potrebbe certamente far scattare quell’effetto domino, che serve in queste situazioni, per arrivare a prendere quell’elemento che ha voglia di ritornare e che Allegri vorrebbe allenare di nuovo.

I colloqui vanno avanti in ogni caso. Ma questa possibilità di una partenza del gallese dà forse quell’accelerata decisiva alla possibile operazione di mercato: Pjanic, in questo momento, sembra esserci un po’ avvicinato alla Juventus. Che legava questa operazione alla cessione di qualcuno in mezzo al campo.

