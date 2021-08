Calciomercato Juventus, cessione annunciata | Non verrà sostituito

Calciomercato Juventus, il difensore è pronto alla cessione: non verrà sostituito. Allegri si fida di chi ha all’interno della rosa

Nel momento in cui ha capito di essere ancora dietro le gerarchie di tutti, ha chiesto la cessione. Lo ha fatto in maniera decisa, e questo ha spinto in tutti i modi la Juventus a cercare di piazzarlo. E in questo caso in soccorso è arrivato l’amico Fabio Paratici, che ha assaltato Romero dell’Atalanta, costringendo la società bergamasca a puntare tutto su Demiral. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare già in questi giorni.

Demiral si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra non dovrebbe superare – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – i 30 milioni di euro totali. Il turco partirà in prestito per una stagione, e l’Atalanta avrà il diritto di riscatto. La Juve, a quanto trapela al momento, non avrà un contro-riscatto, ma si sarebbe garantita una percentuale su una possibile futura vendita del calciatore.

