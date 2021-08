Calciomercato Juventus, colpo a zero | Pronto l’assalto

Calciomercato Juventus, i bianconeri tentano il colpo a parametro zero: è assalto al gioiello del Chievo Verona

Si cerca il colpo a parametro zero. E non ci sarebbe solamente la Juventus sulle tracce del gioiellino del Chievo Verona. La società clivense, esclusa dalla Serie B, ormai ha perso tutti i propri tesserati, che sono liberi di trovarsi un’altra sistemazione in questa fase. Tra di loro c’è un elemento, classe 2004, che è attenzionato non solo dalla Juventus ma anche da Milan e Inter: vista la giovane età e soprattutto i colpi in canna, non c’è da stupirsi.

La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport: Samuele Vignato, attaccante italo-brasiliano classe 2004, è libero di trovarsi una nuova sistemazione. Al momento si tratterebbe solamente di un pensiero da parte delle big italiane nei confronti del giocare. Ma è un’operazione che potrebbe presto prendere il decollo. Si punta sui tempi: serve bruciare tutte le altre concorrenti.

