Calciomercato Juventus, via Demiral: scambio possibile in difesa

Gli obiettivi del calciomercato della Juventus sono ormai noti da giorni, ma chissà che non possa esserci qualche altro movimento.

La società bianconera farà senz’altro il possibile per accontentare le richieste del tecnico Massimiliano Allegri. Tornato a Torino al posto di Pirlo per aprire un nuovo ciclo vincente con una Juventus vogliosa di stupire. La conquista del tricolore è uno stimolo importante, ma è soprattutto in Europa che la squadra vuole farsi largo. Per questo motivo c’è bisogno dei tanto chiacchierati innesti, un po’ in tutti i reparti del campo. Anche in difesa dove c’è da registrare ormai la certa partenza di Demiral.

