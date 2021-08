Juventus, contro il Barcellona potrebbe dare ancora forfait

Un altro grande appuntamento attende la Juventus di Massimiliano Allegri, pronta a disputare il suo terzo test stagionale il prossimo 8 agosto.

La squadra bianconera sarà infatti protagonista al “Trofeo Gamper” nel quale affronterà il Barcellona di Koeman, altra squadra vogliosa di fare un cammino importante sia in campionato che in Champions League. Finora la Juventus ha vinto entrambe le amichevoli disputate, prima contro il Cesena e poi contro il Monza. Formazioni decisamente di caratura inferiore rispetto agli spagnoli. Sarà un esame decisamente impegnativo per Ronaldo e compagni. Proprio il portoghese sarà al suo debutto in campo nel corso di questa stagione. Non ci saranno sicuramente Rabiot e Arthur infortunati, ma c’è anche un’altra assenza quasi certa.

