Calciomercato Juventus, scambio con la Fiorentina. Allegri spinge

Allegri sta spingendo affinché la Juventus completi un’operazione con la Fiorentina. I bianconeri vogliono capire se prendere Milenkovic.

Max Allegri continua a chiedere alla società di valutare il serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic. Stamattina, tuttavia, il Corriere dello Sport ha offerto nuovi particolari e dettagli a riguardo. La trattativa è sempre pronta a partire, ma i bianconeri sono intenzionati a farla decollare non appena si creeranno i presupposti per farlo. Nell’affare potrebbe essere inserito Rugani, ritornato alla base dal Cagliari e non più ritenuto funzionale dai bianconeri ai progetti futuri. O meglio, Max lo stima, ma ritiene che il centrale della Fiorentina sia un elemento di qualità e prospettiva superiore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE l’amichevole contro l’Atalanta | Ecco la data

Il dato certo è uno solo. Nikola Milenkovic si prepara a salutare la Fiorentina. Ha un contratto in scadenza, andrà via. Il West Ham ha mosso i passi più concreti, offendo 17 milioni più eventuali bonus. Il West Ham è in vantaggio ma deve stare attento al Tottenham che può decidere di prendere un altro difensore. Paratici del resto è un suo estimatore. E la Juventus in tutto ciò? Deve almeno pareggiare l’offerta provando ad inserire Rugani come contro partita. Per adesso Barone e Pradè nicchiano, anche perché hanno in mano Nastasic.