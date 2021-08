Calciomercato Juventus, ufficiale: Demiral è dell’Atalanta

Davvero sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus, che in attesa degli acquisti ha definito una cessione.

E’ quella di Merih Demiral. Il difensore centrale passa all’Atalanta di Gasperini, dove avrà modo di mettersi in mostra non solo in serie A ma anche nella prestigiosa vetrina della Champions League. Adesso i bianconeri dovranno decidere se intervenire sul mercato cercando un altro centrale oppure tenere in rosa Rugani, rientrato dal prestito al Cagliari.

