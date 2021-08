Barcellona-Juventus, i convocati blaugrana: le scelte di Koeman

Barcellona-Juventus sarà l’atteso match valido per il “Trofeo Gamper”, si giocherà domani sera alle ore 21.30. E non ci sarà Leo Messi.

L’argentino è al centro del calciomercato in questo momento, dopo la sua separazione ufficiale con i blaugrana. Quasi impossibile pensare un Barcellona senza il suo storico numero dieci e invece Koeman non lo avrà più a disposizione. Nel futuro di Messi pare esserci il Psg, ma questo ormai poco importa agli spagnoli che devono solo pensare a come sostituirlo. Nel frattempo c’è da onorare al meglio questo impegno, con la Juventus che pure cerca delle risposte importanti da questo test. Allegri deve capire lo stato di forma di alcuni suoi uomini e il miglior schieramento possibile.

Barcellona-Juventus, tra gli spagnoli convocato Pjanic

Nel frattempo Koeman ha stilato la lista dei convocati per questa sfida e ci sarà anche Miralem Pjanic, ex bianconero e in odore di trasferimento proprio a Torino. Ci sono anche i due nuovi attaccanti che il Barcellona ha ingaggiato, entrambi a parametro zero, ovvero il “Kun” Aguero e Memphis Depay. Ancora dubbi da sciogliere comunque sull’undici che si vedrà in campo.