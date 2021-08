Calciomercato Juventus, il difensore può finire in Premier League

In entrata o in uscita, il calciomercato della Juventus è sempre uno degli argomenti più caldi tra i tifosi in questo mese di agosto.

La cessione di Demiral all’Atalanta priva Allegri di una pedina nel pacchetto arretrato. Adesso come centrali il tecnico livornese può contare su De Ligt, Chiellini e Bonucci, oltre che sul giovane Dragusin e sul rientrante Rugani. Uno dei nomi che ormai da tempo viene accostato come possibile rinforzo bianconero nel pacchetto arretrato sembra poter essere cancellato dalla lista degli obiettivi. Almeno stando agli ultimi rumors.

Calciomercato Juventus, Milenkovic vicino al West Ham

Come riporta “La Nazione”, per il difensore della Fiorentina potrebbe esserci presto un futuro in Premier League. Il West Ham infatti avrebbe presentato una offerta di 15 milioni di euro per Milenkovic e i viola sarebbero intenzionati ad accettarla, visto che altrimenti correrebbero il rischio di perdere il giocatore a zero alla fine di questa stagione. A questo punto sembra tramontare l’ipotesi Juventus per lui. A questo punto i bianconeri potrebbero confermare in rosa Rugani, reduce dal prestito al Cagliari.