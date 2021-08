Calciomercato Juventus, ufficiale il prestito di Brunori al Palermo

Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza impegnata in questa fase non solo sugli acquisti ma anche sulle tante cessioni da effettuare.

Non c’è solo tanto lavoro da fare da parte della società riguardo la prima squadra. C’è anche da gestire tutti i giocatori che sono sotto contratto con la Juventus e che lo scorso anno sono stati protagonisti o in prestito altrove oppure con la maglia dell’Under 23 di Lamberto Zauli. Finora tanti calciatori della seconda squadra bianconera (protagonista nel girone A di serie C) hanno già trovato una nuova sistemazione, specie in serie B dove potranno mettersi alla prova in un campionato lungo e molto competitivo. Oggi è arrivata l’ufficialità di una nuova cessione.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie