Calciomercato Juventus, rinforzi a centrocampo: le ipotesi dei bookmaker

Stiamo entrando davvero nella fase più calda del calciomercato della Juventus, con l’inizio del campionato di serie A che si fa sempre più vicino.

Le priorità della società bianconera ormai sono risapute. Dopo aver puntellato l’attacco con Kaio Jorge, adesso Allegri attende rinforzi sulla linea mediana. Anche perché – specie in questa fase – gli infortuni di Rabiot e Arthur non lasciano margini di scelta all’allenatore bianconero. Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Barcellona rimangono gli obiettivi primari. Anche se le loro trattative sembrano vivere una fase di stallo. Ecco perché stanno circolando altri nomi come possibili rinforzi per la squadra bianconera.

