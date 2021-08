Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le ultimissime

La società infatti ha intenzione di prolungare l’accordo con Dybala proprio per renderlo uno dei cardini non solo della Juve del presente, ma anche di quella dei prossimi anni. Come ha rivelato Calciomercato.it, domani dovrebbe andare in scena un nuovo incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera. Che dovrebbe vedere presente anche Maurizio Arrivabene, responsabile dell’area football del club. Probabilmente dunque si parlerà di cifre, ma partendo da una volontà comune, quella di continuare insieme per i prossimi anni.

#Juventus will offer a contract extension until 2025 to Paulo #Dybala with a salary by €8,5M net/year. Tomorrow his agent Jorge Antun will meet again Juve’s management to try to finalize the deal. #transfers https://t.co/XggMkLkNij

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 10, 2021