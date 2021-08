Juventus, buone notizie per Allegri: si allena con i compagni

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista dei prossimi impegni, l’amichevole con l’Atalanta e poi l’esordio in serie A contro l’Udinese.

Finora sono state tre le amichevoli disputate dalla formazione di Allegri. Quelle vinte contro Cesena e Monza e poi l’ultimo test contro il Barcellona, sfida nella quale l’undici di Koeman si รจ imposto per 3-0. In tutte queste gare la Juventus ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala, reduce da un affaticamento muscolare. Si รจ preferita seguire la strada della massima prudenza per l’argentino, in odore di rinnovo di contratto. Del resto la Juventus punta tantissimo sul suo numero dieci nella stagione che sta per cominciare.

