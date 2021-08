Il calciomercato della Juventus passa non solo attraverso acquisti e cessioni, ma anche attraverso il rinnovo dei suoi calciatori più rappresentativi.

Tra questi c’è ovviamente Paulo Dybala, destinato ad essere uno degli uomini chiave della formazione di Allegri. Il tecnico livornese punta tantissimo sull’argentino in questa stagione, lo ha messo al centro del suo progetto. Il contratto del numero dieci è in scadenza nel prossimo giugno 2022 ma la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Sono già iniziati gli incontri per far sì che Dybala possa rimanere a lungo un giocatore della Juventus.

