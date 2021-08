Calciomercato Juventus, conferme sulla Joya: sabato giornata decisiva

Calciomercato Juventus, arrivano conferme sul futuro di Dybala: sabato potrebbe essere la giornata clou. Cambiate le priorità dell’argentino

Sabato è la giornata decisiva. Arrivano delle ulteriori conferme per quanto riguarda la situazione di Dybala. Non solo la Gazzetta dello Sport, ma anche Repubblica, sottolinea come quella di dopodomani possa davvero essere quella della fumata bianca del rinnovo dell’argentino. L’incontro con Antun, il secondo nello spazio di una settimana, è stato quello della svolta. Anche perché le priorità dell’argentino sono cambiate. Non solo un rinnovo milionario, ma anche e soprattutto la certezza di essere al centro del progetto nei prossimi anni. E’ stato questo il punto di svolta. Quello che ha fatto avvicinare le parti. Anche perché la Juve non arriva nemmeno oggi ai 12 milioni richiesti dalla Joya l’anno scorso. Al massimo si chiuderà a 10 compresi i bonus. Ma sentirsi importante, ha cambiato decisamente le carte in tavola.

