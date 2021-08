Calciomercato Juventus, fine settimana intenso | Si chiudono due trattative

Calciomercato Juventus, sarà un fine settimana intenso per la dirigenza bianconera. Si potrebbero chiudere due trattative importanti

Il fine settimana di ferragosto, per molti, è inteso come quello di vacanza. Anzi, quasi per tutti. Ma non per la dirigenza della Juventus, che proprio a cavallo di questi giorni, potrebbe mettere a segno due colpi. Due delle trattative più importanti di questa fase di calciomercato. Quelle che hanno tenuto, e che tengono, con il fiato sospeso, tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport infatti, Giovanni Albanese, quella di domani dovrebbe essere la giornata decisiva per Manuel Locatelli. Le parti si sono sensibilmente avvicinate in questi giorni. Con il Sassuolo che alla fine potrebbe anche accettare i 35 milioni di euro – comprensivi di bonus – che la Juve avrebbe messo sul piatto per regalare il centrocampista a Massimiliano Allegri.

