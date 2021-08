Calciomercato Juventus, cessione in Serie A | Ufficialità a breve

Calciomercato Juventus, cessione in Serie A per i bianconeri. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità della chiusura della trattativa

L’accordo è già stato trovato. I dettagli economici verranno resi noti con il comunicato ufficiale che dovrebbe uscire già domani. Una cessione in Serie A per la Juventus, anche se per il terzo anno consecutivo in prestito. Ma questa volta, a differenza delle passate stagioni, non nella serie cadetta, ma alla Salernitana, che ha conquistato con Castori una promozione storica dopo vent’anni di purgatorio.

Stando a quanto confermato da tuttomercatowerb, Kastanos dovrebbe lasciare la Juventus in queste ore per trasferirsi in Campania. Ed è stato proprio il tecnico a spingere per l’operazione in entrata: conoscendo le caratteristiche tecniche, ma soprattutto fisiche del calciatore. E la Juve ha accettato anche la formula del prestito, visto che sul classe 1998, i bianconeri, ancora ci credono. E vogliono vederlo per una stagione nella massima serie. Prima di decidere in maniera definitiva il suo futuro.

