Calciomercato Juventus, anche la Lazio di Sarri su un obiettivo bianconero. Si parla del talento del Barcellona.

Calciomercato Juventus, anche l’ex Sarri, ora allenatore della Lazio, avrebbe messo nel mirino un obiettivo bianconero. Si parla infatti di un forte interesse per Coutinho. L’ex Inter e Liverpool, ora al Barcellona, potrebbe fare ritorno in Serie A ma non in bianconero. Sarri infatti l’avrebbe chiesto come rinforzo a Lotito. Giocatore molto tecnico che a lungo è stato seguito dalla dirigenza bianconera come possibile innesto estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rischia di saltare tutto | Affare complicato

Calciomercato Juventus, c’è anche la Lazio di Sarri | Bianconeri avvisati

Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate dal ‘Corriere dello Sport’ il talentoso brasiliano sarebbe nei desideri dell’ex tecnico bianconero che predilige un gioco molto tecnico e dinamico. Il brasiliano non ha più spazio al Barcellona e sarebbe pronto a ritornare in Serie A dove gli si ritaglierebbe un posto da protagonista.