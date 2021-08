Juventus-Atalanta, le parole di Max Allegri alla vigilia

Juventus-Atalanta, domani sera l’ultimo test dei bianconeri prima dell’esordio in campionato. Le parole del tecnico Massimiliano Allegri.

Pochi esperimenti ormai da fare. La partita contro l’undici di Gasperini è un vero e proprio antipasto di campionato e i bianconeri vorranno riscattarsi dopo il ko di Barcellona. Non ci saranno Rabiot e Arthur, ma Allegri ritrova Dybala e si aspetta delle risposte importanti anche da chi è tornato in gruppo solo da poco.

Juventus-Atalanta, Allegri chiede risposte alla sua squadra

L’obiettivo numero uno è quello di “vedere la condizione di alcuni, come Dybala, ma in generale la condizione generale della squadra. E’ un test importante, poi da martedì ci focalizzeremo sulla stagione, a Udine ci sono in palio tre punti e dobbiamo essere pronti” ha detto Allegri nell’intervista.

“A Barcellona era la prima partita che giocavamo con il gruppo completo. L’obiettivo è quello di essere pronti per Udine. Dobbiamo migliorare sul piano del gioco e non prendere gol. A Barcellona abbiamo avuto delle occasioni ma non abbiamo fatto gol, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto” continua Allegri, che poi loda l’avversario. “L’Atalanta è una grande realtà, Gasperini sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. E’ una squadra fisica, che corre, è una delle candidate per la vittoria dello scudetto”. Chiusura sul campionato: “sarà equilibrato, ci sono 38 tappe e bisogna cercare continuità di risultati, avere la voglia di partire per vincere. A marzo dobbiamo essere lì in lotta per lo scudetto” ha detto l’allenatore della Juventus.