Juventus, Tite li convoca in nazionale per le qualificazioni mondiali

La Juventus continua a lavorare sodo in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese il 22 agosto. Ma prima c’è da affrontare un altro test amichevole.

Domani infatti la formazione bianconera sarà impegnata contro l’Atalanta di Gasperini e la gara contro gli orobici sarà senz’altro un duro esame. Allegri potrà vedere finalmente in campo Dybala, che ha superato l’affaticamento muscolare, e darà spazio anche a quei giocatori che si stanno allenando in gruppo da appena due settimane. Ovvero gli azzurri e i sudamericani, che sono stati impegnati nella Copa America. Da verificare la condizione atletica di Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. E proprio questi ultimi due già devono programmare un nuovo viaggio verso il Sudamerica.

Juventus, Danilo e Alex Sandro convocati dal Brasile

Sono state diramate le convocazioni del Brasile per i prossimi impegni che vedranno la nazionale verdeoro scendere in campo contro Cile, Argentina e Perù per le qualificazioni ai prossimi mondiali Qatar 2022. E nell’elenco ci sono i bianconeri Danilo e Alex Sandro, pronti nella pausa del campionato a raggiungere la loro nazionale. Tite non rinuncia ai due calciatori della rosa di Allegri e questo di fatto certifica, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il grande valore di questi elementi.